Все для народа: В Луганске люди жалуются на повсеместную бюрократию. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске люди жалуются на бюрократию. Об этом они пишут в соцсетях.

«Еще раз убеждаюсь, что из названия республики надо убирать слово народная. Очередное нововведение из категории: "Все для народа!". В нашем великом государстве теперь на выписку нужна справка с места жительства либо акт о фактическом месте жительства. Так как собственного жилья пока еще не имеем, то живем у знакомых в пустующей квартире. Соответственно, нужен в роддом акт о фактическом проживании. Нашел бланк, обошел соседей, подписал все, узнал, что надо сначала в ЖЭК подписать, потом в печать отдела по работе с населением и вроде бы готово. Но не тут-то было...», – пишет Антон.

«Надо в ЖЭК вести 2-х соседей в качестве свидетелей, да еще и только по вторникам и четвергам с 8 до 12», – добавляет он.

Антон рассказывает, что в его подъезде из 15 квартир примерно половина пустующих. «Надо вырвать людей с работы или бабушек еле ходящих к ним тянуть. С соседних подъездов я вообще никого не знаю. Зачем эта адская бюрократия? Почему нам жизнь не облегчают, а усложняют?», – возмущается луганчанин.

Местные жители пишут о том, что подобные справки требуют не первый год:

Олег: «Этому "нововведению" второй год»;

Антон: «У меня первый ребенок родился в 2016 году в ноябре, тогда еще этого маразма не было»;

Татьяна: «Родила в декабре 2016 года, уже справка нужна была»;

Настя: «Я рожала в 2016-м, просили только справку, где я прописана, и все».

Также люди разделяют возмущения автора:

Юлия: «Да в этих конторках вообще любят все усложнять. Например: у человека 1937 года рождения отказались принимать документы, т.к. в году рождения неразборчиво написана цифра "9". Т.е., там может быть другая цифра? Вот такой маразм. Им лишь бы поиздеваться над людьми»;

Наталья: «А я ребенка прописывала 5,5 месяцев! Месяцев! "Привезите справку! Какую, образец есть? Нет, образца нет!". На минуточку, за каждой справкой мне с грудным ребенком на руках нужно было ехать в Антрацит. Образцов у них типа нет и вообще – они ничего не обязаны никому предоставлять! Это был полный п****ц»;

Антон: «О да. Там знатные *** сидят в отделе для прописывания. Я малого прописывал, поехала мать, хозяйка дома. Ей заявили: пусть родители едут сюда с ребенком. А мне потом в кабинете заявили, зачем же вы сюда тащились все, можно ж было бабушку с документами отправить»;

Лилия: «Чем больше бюрократии, тем больше коррупции… Весь цивилизованный мир уменьшает количество разных справок, но не у нас»;

Инна: «Эту справку требуют много где, и действительна она 3 мес., много кто живет не по прописке, очень проблематично справку сделать, а требуют, как будто она жизненно необходима»;

Анна: «Кошмар! Все для людей»;

Александр: «Бред в том еще, что я – хозяин квартиры, и прописан в ней, а жена прописана в другом городе. Мне тоже надо было везти соседей в ЖЭК, чтобы взять эту долбаную справку»;

Яна: «Раньше она месяц действительна была: оформление дородовых – справку неси, в роддом – справку неси, на оформление остальных выплат – опять неси».

Среди луганчан есть и те, кто считает сложившееся положение вещей нормальным. «Я тоже на съемной квартире, все спокойно оформила. Так было всегда! Когда ж наши люди перестанут требовать», – пишет Анастасия.