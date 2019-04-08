На Донбассе нетрезвый украинский военный взорвал блиндаж, – Матиос. Новости

На Донбассе в начале апреля нетрезвый украинский военный взорвал блиндаж. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Ссора привела к тому, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выдернул чеку и кинул гранату в тот же блиндаж, где сам находился. Сам при смерти, один убитый, второй – раненый», – сказал он.

Среди причин небоевых потерь ВСУ главный военный прокурор назвал следующие: «ДТП, неосторожное обращение с оружием, спиртные напитки, болезни, суициды, отношения не по Уставу, которые приводят к стрельбе в друг друга или бросанию гранат».

Он также сообщил, что на Донбассе психологическое состояние украинских военных усугубляется принятием алкоголя и работой иностранных спецслужб, которые инфицируют их наркотиками, которые поставляют организованными группами местные жители, проживающие на неподконтрольной украинским властям территории.

Как сообщалось ранее, с начала вооруженного конфликта на Донбассе более 600 украинских военных покончили жизнь самоубийством. По данным на октябрь 2018 года главный военный прокурор Украины заявлял, что за 4 года боевых действий из 2700 небоевых потерь 891 случай – болезни, а 615 – самоубийства, в том числе в зоне ООС – 282.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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