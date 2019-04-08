В Краматорске нетрезвый водитель снес забор (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) нетрезвый водитель снес забор и покинул место происшествия. Авария произошла 7 апреля около 22 часов на улице Стуса. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Как сообщили свидетели происшествия, которые позвонили на линию «102», автомобиль «ВАЗ» на скорости столкнулся с кирпичным забором. Водитель, как отметил заявитель, вероятно находился в состоянии опьянения и благодаря своим друзьям, которые прибыли на место происшествия, оставил свою машину и уехал. Свидетели смогли запомнить только цвет и марку авто.

«Патрульные начали отрабатывать заданный квадрат и обнаружили похожее по описанию транспортное средство. Один из его пассажиров оказался владельцем автомобиля, совершившего вышеуказанное ДТП. Водитель своей причастности к произошедшему не отрицал и согласился пройти освидетельствование на месте. Результаты на месте показали 2,47 промилле. Это в 12 раз больше допустимой нормы содержания алкоголя в 0,2 промилле», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска

На виновника происшествия патрульные составили два протокола по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения).

Автомобиль отправили на штрафплощадку.