С чем связана «чехарда» с датой проведения дебатов: Мнение эксперта. Новости

Неразбериха с датами и местами проведения выборов – это технологическая борьба между кандидатами, рассчитана на то, чтобы оппонент отказался от дискуссии. Об этом рассказал профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань в комментарии «Сегодня».

По его словам, на самом деле, один из кандидатов, а именно Владимир Зеленский, не заинтересован в дебатах.

«Зеленскому невыгодно идти на дебаты, поэтому он делает разные предложения. Он рассчитывает, что Порошенко от них откажется. Тактика Зеленского состоит в том, чтобы на дебаты не идти. Так, как было в 2010 году, когда Тимошенко пришла, а Янукович проигнорировал их. Сейчас идет такая технологическая борьба между кандидатами – кто же покажет, что боится дебатов», – считает Гарань.

В связи с этой технологической борьбой сейчас звучат предложения провести дебаты 14 или 19 апреля на разных локациях – на НСК «Олимпийски» и в студии «Суспильного».

Напомним, президент Петр Порошенко сообщил, что ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского на НСК «Олимпийский» в Киеве для проведения дебатов 14 апреля.

А Владимир Зеленский заявил, что он придет на дебаты с действующим главой государства и своим оппонентом Петром Порошенко 19 апреля.

Как считает эксперт, оба варианта могут быть и при этом не противоречить один другому. К примеру, 14 апреля Зеленский и Порошенко могли бы встретиться на стадионе, а 19 апреля – на канале.

«В таком случае, 14 апреля это было бы шоу. Эти дебаты нельзя рассматривать как официальные, это было бы частью агитации обоих кандидатов. И эти дебаты должны оплачивать сами кандидаты. А 19 числа прошли бы официальные дебаты, как это предусмотрено законом. В постановлении ЦИК все расписано – они должны пройти в студии "Суспильного" и за счет госбюджета. Их могут транслировать все каналы. Разъяснения ЦИК есть, а Зеленский и его команда делают вид, что это в пределах законодательства. А это не в пределах законодательства», – продолжает эксперт.

Политолог говорит, что, если бы кандидатам удалось договориться таким образом, это было бы хорошо. Потому что одних дебатов, в принципе, мало. А если было бы две встречи, у кандидатов было бы больше возможностей донести до избирателей свою позицию.

«Если мы почитаем закон, то он говорит, что вообще может быть цикл дебатов. И, на самом деле, так было бы лучше. В один день – по одной теме, в другой – по другой», – суммирует эксперт.

Как сообщалось ранее, в Украине 73,5% граждан считают, что кандидаты, которые вошли во второй тур президентских выборов, должны участвовать в публичных дебатах между собой.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля с 19:00 до 20:00. В ходе дебатов Порошенко также озвучит, какие выводы он сделал после первого тура.

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