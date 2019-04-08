В «ДНР» водитель на остановке сбил пешехода и скрылся с места аварии. Новости

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) автомобиль сбил 19-летнего парня и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«На автодороге Енакиево – Шахтерск – Амвросиевка водитель неустановленного автомобиля вблизи остановки общественного транспорта "Шахта им. В. И. Чапаева" совершил наезд на 19-летнего пешехода, переходившего проезжую часть. В результате ДТП юноша получил травмы, водитель автомобиля, совершивший аварию, с места происшествия скрылся», – говорится в сообщении.

«Находившиеся на остановке горожане запомнили цвет легкового автомобиля и несколько цифр номерного знака, о чем сообщили в ГАИ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела ГАИ г. Шахтерска в тот же день был установлен автомобиль Renault Logan и водитель – 55-летний местный житель», – заявили в «полиции».

Как сообщалось ранее, в неподконтрольном украинским властям Донецке автомобиль под управлением 20-летней местной жительницы сбил 8-летнего ребенка и скрылся с места ДТП.

Читайте также: