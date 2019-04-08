В Мариуполе мальчик сбежал от матери из-за избиения (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) неравнодушный прохожий передал патрульным мальчика, который убежал от матери из-за избиения. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донетчины.

На выходных в патрульную полицию обратился житель Левобережного района, который сообщил, что у подъезда находится ребенок в грязной одежде, похожий на бездомного. Прибыв по адресу вызова, инспекторы увидели 13-летнего мальчика, который попросил полицейских отвезти его в детский центр «Добрый самарянин».

Патрульным мальчик рассказал, что из детского приюта его забрала мать, поскольку скучает за ним и нуждается в его помощи. Но когда мальчик вернулся из школы, мать отругала его за поведение и побила. Из-за этого он решил убежать из дома и вернуться в приют.

В полиции отметили, что мальчик находился в розыске, поскольку накануне мать написала заявление о том, что сын ушел из дома. Для дальнейшего выяснения обстоятельств мальчика отвезли в Левобережное отделение полиции и передали сотрудникам ювенальной превенции.