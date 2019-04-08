Порошенко пояснил, что для мира будут означать прямые переговоры с «ДНР» и «ЛНР». Новости

Украине необходимо сохранить и расширить мировую коалицию по своей защите от российской агрессии. Об этом сегодня, 8 апреля, сказал президент Украины Петр Порошенко в эфире ТК ICTV.

«Защитить Украину – наша общая задача. Наш президент должен быть сильным и компетентным. И каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности. Мы не можем позволить, чтобы с Украиной экспериментировали или на Украине кто-то пытался поучиться. Поэтому мы решительно начали важное испытание крылатых ракет. И у нас успешно прошли испытания высокоточных ракет, созданных украинскими специалистами», – напомнил Порошенко.

При этом он пояснил, что, когда кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намекает, что поедет договариваться с лидерами «ДНР» и «ЛНР», это означает, что для него Россия уже не агрессор, санкции вводить против нее не надо. «Сам факт переговоров с этими наемниками – это будет означать сигнал ко всему миру, что в Украине гражданская война», – пояснил Порошенко.

Глава государства уточнил, что украинцы разрушают планы Кремля. «И мы должны защитить себя, потому что Путин понял – мы его на фронте остановим. Поэтому у него остается последний шанс – подорвать доверие внутри страны, изменить власть, чтобы другая власть открыла для него ворота», – отметил Петр Порошенко.

Кроме того, Порошенко высказал убеждение, что в стране необходим закон об импичменте. «Так же как и закон о временных следственных комиссиях. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершение преступления. Хочу отметить, что после принятия Конституции в 1996 году мы за 23 года даже не приблизились к закону об импичменте, и я первый президент, который готов вести дискуссию по этому поводу», – пообещал гарант.