В Покровске из-за пожара пострадали несколько частных домов (Фото). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) сегодня, 8 апреля, загорелись кровли частного дома, двух жилых кухонь и сарая. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

«8 апреля в 10:51 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул.Чайковская. По указанному адресу выехали дежурные отделения 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда. На месте происшествия спасатели выяснили, что огнем охвачены кровли рядом расположенных жилого дома, двух жилых кухен и сарая. Не теряя ни минуты, пожарные приступили к тушению пожара. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось предотвратить дальнейшее распространение огня», – говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар был локализован в 11:27 и ликвидирован в 11:58. От Главного управления привлекалось 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.