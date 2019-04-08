Соцсети: В одной из школ Луганска – массовое отравление детей газом (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске сегодня, 8 апреля, в школе произошло массовое отравление детей газом. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Сегодня в 27-й школе на линейке в обморок упало 26 учеников старших классов. Часть госпитализированы. Все дети эвакуированы из школы», – пишет Алена в местном паблике.
Луганчане отмечают, что первоначально появилась информация о пожаре в школе, позже выяснилось, что произошла утечка газа:
- Оксана: «Ужас, что случилось вообще?»;
- Влад: «Вот переписываюсь с детьми, пожара нет и не было + МЧС сказали, газ негорючий… Живу в 200 метрах от школы»;
- Анастасия: «Эммм, да, отравление»;
- Катюха: «Из-за чего упали в обморок, если пожара нет?»;
- Вероника: «Утечка газа, попадали в обморок люди, что непонятного?»;
- Маша: «Сейчас позвонили со школы, сказали, пожара нет, слава богу. Но пожарные машины стоят, много»;
- Настя: «Отравление газом, пожар тут ни при чем!».
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