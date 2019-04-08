Соцсети: В одной из школ Луганска – массовое отравление детей газом (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске сегодня, 8 апреля, в школе произошло массовое отравление детей газом. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Сегодня в 27-й школе на линейке в обморок упало 26 учеников старших классов. Часть госпитализированы. Все дети эвакуированы из школы», – пишет Алена в местном паблике.

Луганчане отмечают, что первоначально появилась информация о пожаре в школе, позже выяснилось, что произошла утечка газа: