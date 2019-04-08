Второй тур: Социологи рассказали о новом экзит-поле выборов президента. Новости

В Украине ко второму туру выборов президента готовятся не только кандидаты, но и социологи. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 апреля, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

«Мы всегда анализируем результаты экзит-пола… Я хочу поздравить своих коллег-социологов, которые работали на разных заказчиков, в отличие от нас, но результаты сошлись, и это доказало то, что выборы были честными. Это было очень важно в этой ситуации, поскольку предсказывали, что могут быть какие-то беспорядки, собирались под ЦИК и было очень тревожно, но именно экзит-полы в значительной степени притушили возможности каких-то бурных событий», – сказала она.

«21 апреля мы будем проводить второй тур. Расписание будет такое же, как и было. В 14:00 мы будем собирать журналистов и рассказывать, как проходит экзит-пол. Первая подача информации будет в 20:00 по состоянию на 18:00. Вторая будет в 22:00, а не в 23:00, потому что передавать данные по двум кандидатам требует намного меньше времени, чем по 39», – сообщила Бекешкина.

Эксперт добавила, что по итогам первого национального экзит-пола можно проанализировать по таким анкетным данным, как пол и возраст, какую демографическую структуру имеют тот или иной кандидат.

Как сообщалось ранее, «Национальный экзитпол 2019» был организован Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова. Опросы избирателей осуществлялись путем «тайного голосования» – респондент самостоятельно заполнял анкету (в ней сообщал, за кого проголосовал), и сам вбрасывал ее в ящик экзитпола. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров (по численности полученных голосов) и в пределах 0,5-1% – для других кандидатов.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля.

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