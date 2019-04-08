В соцсетях сообщают о смерти женщины на КПП «ДНР». Новости

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В соцсетях сообщают о смерти женщины на КПП «ДНР»

08.04.19 14:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») сегодня, 8 апреля, умерла женщина. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Информацию о смерти женщины подтверждают несколько человек:

  • «Две точки»: «На Каргилле женщина умерла»;
  • Максим: «На Каргилле… по женщине – не знаю, как умерла, но "скорая" там кого-то откачивала... Если так, то очень жаль. Еще одна жертва тупой войны, построенной ради денег»;
  • Ирина: «Женщина умерла, это точно».

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