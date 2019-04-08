Как изменить место голосования во втором туре выборов президента Украины: Разъяснение Минюста. Новости

Для того, чтобы принять участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины, нужно еще раз пройти процедуру смены места голосования. Об этом сегодня, 8 апреля, напомнил министр юстиции Украины Павел Петренко на своей странице в Facebook.

«Друзья, хочу напомнить, что 21 апреля состоится второй тур выборов Президента Украины. Чтобы принять в них участие не по месту регистрации – обязательно еще раз пройти процедуру временного изменения места голосования», – написал он.

Петренко отметил, что до 15 апреля 2019 года включительно нужно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей:

по месту нахождения в день выборов;

по местонахождению избирательного участка, где будет удобно проголосовать;

по адресу регистрации.

Также, до 18 апреля 2019 года включительно можно обратиться с иском об уточнении списка избирателей. Обращаться необходимо в местный суд по местонахождению избирательного участка, на котором хотите проголосовать.

«Проконсультироваться по данным вопросам можно по телефону единого контакт-центра системы бесплатной правовой помощи 0 (800) 213 103. Круглосуточно и бесплатно в пределах Украины», – добавил Петренко.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля.

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