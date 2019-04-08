Из-за дедовщины: В «Л-ДНР» пытаются предотвратить дезертирство участников НВФ. Новости

На неподконтрольных Украине территориях (НКТ) Донбасса командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) принимает меры по розыску и возвращению дезертиров. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование принимает меры для предотвращения роста правонарушений в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В частности, увеличено количество специальных мобильных групп из числа российских офицеров для контроля наличия на позициях личного состава, а также розыска и возвращения дезертиров. При этом, под видом выявления демаскирующих признаков в районах расположения подразделений, используются беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Как пояснили в Минобороны, подобная ситуация возникает из-за дедовщины российских военнослужащих, которые заставляют вновь прибывших выполнять вместо них хозработы и без смены по несколько суток находиться на боевых позициях.

«Конфликты на этой почве или приводят к трагическим случаям, или побуждают вновь прибывших массово самовольно покидать места службы. Так, на прошлой неделе в одной из бригад 2 АК военнослужащий разведывательного взвода, не выдержав издевательств, застрелил другого, после чего совершил самоубийство», – сказано в сообщении.