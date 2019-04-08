В Мариуполе появится туристический сайт. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) планируют создать первый в городе туристического сайта «Мариуполь туристический». В нем будет собрана полная информация об интересных исторических местах нашего города. А также, будет предоставляться информация о туристических возможностях Мариуполя и Приазовья. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отмечается, сейчас ведутся работы по наполнению будущего сайта. Он будет работать по принципу справочника.

«Главная цель – сделать его удобным и интересным. Поэтому сотрудникам мариупольских учреждений предлагают рассказать о них. Чтобы информация об учреждении была бесплатно добавлена ​​на новый сайт, необходимо отправить ее на электронную почту mrpl.travel@gmail.com. Также необходимо добавить несколько фото», – говорится в сообщении.