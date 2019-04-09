Как в Мариуполе получить выплаты на услуги «муниципальной няни»: Кому не назначаются. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) родители смогут получить компенсацию стоимости услуги «муниципальная няня». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что, начиная с 1 января 2019 года, постановлением Кабинета министров Украины предусмотрено возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком до 3 лет «муниципальная няня» в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до 6 лет, установленного на 1 января соответствующего года.

Возмещение стоимости услуги «муниципальная няня» является ежемесячной адресной компенсационной выплатой одному из родителей (усыновителей), опекуну ребенка до 3 лет.

Право на получение компенсации услуги «муниципальная няня» имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся родителями (усыновителями), опекунами ребенка до трех лет и на законных основаниях проживающих на территории Украины и заключивших договор об уходе за ребенком до 3 лет с муниципальной няней.

Уточняется, что компенсация услуги «муниципальная няня» не назначается родителям, которые являются родителями – воспитателями детских домов семейного типа, приемными родителями, если они получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством.

По информации пресс-службы, договор заключается в письменной форме между получателем услуги и муниципальной няней. В договоре должно быть определено, в частности, название услуги, ее объем с указанием конкретных мероприятий, условия и срок ее предоставления, стоимость, периодичность оплаты, ответственность сторон.

Для получения компенсации услуги в течение месяца после заключения договора получатель должен подать в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства заявление и документы/сведения в бумажной или электронной форме.

В бумажной форме получатель услуги «муниципальная няня» подает следующие документы:

заявление о предоставлении компенсации услуги «муниципальная няня»;

заявление о перечислении средств для компенсации услуги «муниципальная няня» с указанием счета в учреждении банка;

копию договора между получателем услуги и муниципальной няней;

документы, подтверждающие расходы на оплату муниципальной няни (чек, расчетная квитанция, выписка из банковского счета).

К заявлению прилагаются копии:

свидетельства о рождении ребенка;

паспорта получателя компенсации услуги «муниципальная няня» с данными о фамилии, имени и отчестве, дате его выдачи и месте регистрации;

документа, удостоверяющего проживания на территории Украины (для иностранца и лица без гражданства);

документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, официально сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют об этом отметку в паспорте) получателя компенсации услуги «муниципальная няня»;

решение районной, районной в городах Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае его образования) совета, сельского, поселкового совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

В электронной форме получатель услуги «муниципальная няня» должен предоставить следующие документы:

электронное заявление о предоставлении компенсации услуги «муниципальная няня»;

электронное заявление о перечислении средств для компенсации услуги «муниципальная няня» с указанием счета в учреждении банка;

сканированную копию договора между получателем услуги и муниципальной няней;

сведения, подтверждающие расходы на оплату муниципальной няни (чек, расчетная квитанция, выписка из банковского счета) в электронной форме.

К заявлению прилагаются:

сведения о свидетельстве о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, фамилия, имя, отчество ребенка, фамилия, имя, отчество родителей);

сканированная копия документа, удостоверяющего проживания на территории Украины (для иностранца и лица без гражданства);

сканированная копия решения районного, районного в городах Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае его образования) совета, сельского, поселкового совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

Заявление и сведения, представляемые в электронной форме, подписываются электронной цифровой подписью получателя компенсации услуги «муниципальная няня» или электронной подписью.

Кроме того, получателю услуги «муниципальная няня» необходимо:

ежемесячно до 5 числа подать в письменной (электронной) форме или любым другим удобным способом местному структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения документы, подтверждающие расходы на оплату муниципальной няни;

в течение одного рабочего дня информировать о расторжении договора или об иных обстоятельствах, которые могут повлиять на предоставление услуг муниципальной няней.

В случае непредставления в установленный срок документов, подтверждающих расходы на оплату муниципальной няни, выплата компенсации прекращается.

После предоставления документов, подтверждающих расходы на оплату муниципальной няни выплата компенсации возобновляется с месяца, за который была осуществлена оплата услуги.

Компенсация услуги «муниципальная няня» назначается на срок ухода за ребенком до 3 лет, определенный в договоре, заключенном между получателем услуги и муниципальной няней.

Выплата компенсации осуществляется ежемесячно на основании представленных получателем услуги документов, подтверждающих расходы на оплату муниципальной няни.

Также, уточняется, что получить консультации по вопросу выплаты помощи можно по телефонам:

территориального отдела по работе с гражданами Кальмиусского района, ул. Чукарина, 17, тел. (0629) 47 06 60, 068 668 76 08;

территориального отдела по работе с гражданами Левобережного района, пр-т Победы, 16, тел. (0629) 22 31 95, 098 418 80 01;

территориального отдела по работе с гражданами Центрального и Приморского районов, пр. Металлургов, 35, тел. (0629) 54 35 73.

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