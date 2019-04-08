Прифронтовая Катериновка остается без света из-за обстрелов НВФ. Новости

Более 300 жителей села Катериновка (Попаснянский р-н, Луганская обл.) остаются без света из-за повреждения линий электропередач во время обстрела 7 апреля незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) на своей странице в Facebook.

«7 апреля, обстреливая украинские позиции, боевики повредили воздушную линию энергоснабжения ВЛ-6кВ подстанция "Золотое-2", ТП-425 в селе Екатериновка Луганской области. В результате обстрела обесточили шесть трансформаторных подстанций, без света остались 303 жителя Катериновки», – говорится в сообщении.

Как отметили энергетики, ремонтно-восстановительные работы начнутся в присутствии патруля ОБСЕ сразу после получения гарантий безопасности с противоположной стороны. «Пока энергетики их не получили, поэтому не могут выяснить объем причиненного ущерба и приступить к восстановлению линий из-за угрозы собственной жизни и здоровью», – добавили в ЛЭО.

Ранее сообщалось, что члены избирательной комиссии в Луганской области попали под обстрел во время доставки бюллетеней с результатами выборов в участковую избирательную комиссию. Инцидент произошел в районе села Катериновка.

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