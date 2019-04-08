Организация украинских женщин Великобритании передаст пасхальные подарки для пожилых людей Донбасса. Новости

Организация украинских женщин (ОУЖ) в Великобритании собирает пасхальные подарки для пожилых людей, живущих на Донбассе. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

«Организация украинских женщин (отделение в Ковентри, Вулверхэмптоне и Дерби) проводит акцию "Пасхальный поект" по сбору вещей первой необходимости для пожилых людей (старше 60 лет), которые живут в восточных областях Украины». – говорится в сообщении.

Также, в организации обращаются с просьбой к тем, у кого есть возможность, передать к 14 апреля одежду, средства личной гигиены чай, кофе, консервы, супы и шоколад в ОУЖ в Ковентри.

«Возможна также и денежная помощь, на которую будут закуплены необходимые вещи», – уточняется в сообщении.

Следует отметить, что Организация украинских женщин активно сотрудничает с украинскими громадами и поддерживает культурные, образовательные, гуманитарные и социальные программы. Существует 15 отделений ОУЖ в разных частях Великобритании, а количество ее членов насчитывает 700 человек.