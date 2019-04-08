Песков заявил о готовности Путина к переговорам после выборов президента в Украине. Новости

Президент РФ Владимир Путин открыт для диалога по проблемным вопросам повестки дня. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который таким образом прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, заявившего о своем намерении в случае избрания напрямую общаться с руководством России.

«Путин всегда открыт для диалога, за исключением ситуаций, когда этот диалог пытаются обрамить различными провокациями, разукрасить диверсиями и так далее. В этом случае реакция Путина весьма четкая, недвусмысленная и решительная. Но при этом президент Путин всегда был и остается сторонником диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня», – сказал Песков.

При этом он заявил, что ситуацию на Донбассе должны урегулировать сами украинцы, а Москва не является стороной конфликта. «Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное – это не диалог с Москвой, ибо Москва не является участницей этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт, и его могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом», – сказал Песков.

Он также отрицательно ответил на уточняющий вопрос, означает ли это, что Россия не будет обсуждать ситуацию на Донбассе с Зеленским, если он возглавит Украину.

Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, действующий президент Петр Порошенко согласился на дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля с 19:00 до 20:00. В ходе дебатов Порошенко также озвучит, какие выводы он сделал после первого тура.

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