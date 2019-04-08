Ситуация в пунктах пропуска днем 8 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 8 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Геннадий: «13:32. Горловка – Артемовск (Бахмут, – ред.) 50 машин на паспортном»;

Андрей: «13:34. Артемовск (Бахмут, – ред.) – Горловка 25 машин на 13:30»;

Андрей: «14:16. Майорск в Бахмут 3 машины 14:05. Горловка на въезд до "ноля" машин 30 и за шлагбаумом полностью в 2 ряда 14:15»;

Андрей: «14:39. Никитовка выезд 10 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Ольга: «10:00. Еленовка машин 250 общая, льготы много»;

Натали: «10:49. Новотроицк в обе стороны пусто. Пешая въезд и выезд – людей прилично. Еленовка въезд и выезд людей и машин тьма»;

«G V»: «11:45. Новотроицкое сразу за шлагбаум. Еленовка до сигаретного ларька машин 30»;

Анна: «12:13. Еленовка общая почти на выезде с города. Льгота штук 50»;

«Администратор»: «13:00. Украину прошли за 15 минут, машин нет. ДНР в льготе стоим 11 обычная прилично большая – Еленовка. Из Донецка конца очереди не видно»;

Руслан: «13:23. Еленовка 10:30. Пешая 4 автобуса»;

Михей: «14:03. Еленовка в Донецк, стоим в общей очереди с 11:30 только 85, льготы около 40»;

«Администратор»: «14:22. Новотроицк. В Донецк пешая маленькая и быстро проходят. На выезд человек 100 точно было»;

«Администратор»: «14:22. Кого интересует пешая. Муж в 10:00 приехал в Еленовку, только что прошел Новотроицкое».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «10:36. По Станице Луганской. Сегодня 8.04 в 7:40 на автовокзале в очереди не больше 50 человек. Касса работает 4:45 – 17:00. Первый автобус в 5:10. Такси вниз, до перехода – 200 р. с человека, с 50-лет – 100 р».

Напомним, пропуск граждан и транспортных средств в контрольных пунктах въезда-выезда «Гнутово» и «Марьинка» не осуществляется.

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