Проверки и соцвыплаты переселенцев в Волновахском районе: Опубликованы новые данные. Новости

В Волновахском районе (Донецкая обл.) на 5 апреля состоят на учете 50 007 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Волновахской райгосадминистрации.

«По состоянию на 05.04.2019 управлением социальной защиты населения райгосадминистрации учтено 50 007 лиц и выдано справок (за неделю 100 лиц обратились впервые), перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Так, по информации пресс-службы, из них обратились за назначением или продлением социальных выплат 4 612 лиц, 4 475 лицам выплата государственной помощи назначена (продлена), 30 дел находятся на доработке, 30 лицам из зоны АТО не предназначена (не продлена) госпомощь, в связи с тем, что не поступили электронные дела из других управлений.

Кроме того, за назначением ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, обратились 20 860 семей. Назначили адресную денежную помощь (за период конфликта) 18 933 семьям.

Также сообщается, что, по состоянию на 5 апреля, на проверку фактического места проживания были предоставлены списки на 62 990 ВПЛ, фактически проверено 62 694 граждан (99,9%). В течение последней недели специалистами управления проверено 287 человек.

4 апреля состоялось заседание комиссии по ВПЛ, на котором принято решение назначить социальную помощь 203 лицам, а 14 лицам – отказать. Социальные выплаты не были прекращены ни одному переселенцу.

Напомним, что в Украине по состоянию на 1 апреля учтены 1 млн 369 тыс. 787 переселенцев из Донбасса и Крыма.

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