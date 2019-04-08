СМС-информирование от Пенсионного фонда: Как настроить сервис, разъяснили на Луганщине (Инструкция). Новости

Пенсионный фонд Украины на портале электронных услуг запустил для граждан сервис СМС-информирования. О том, как его настроить, сегодня, 8 апреля, разъяснили в пресс-службе Главного управления ПФУ в Луганской области.
«Пенсионный фонд Украины вводит новый онлайн-сервис для граждан – смс-информирование. С помощью смс-сообщений Пенсионный фонд будет информировать пенсионеров о назначении и перерасчете пенсий. Работников – об уплате за них единого социального взноса и размер их страхового стажа», – говорится в сообщении.
Так, в ведомстве опубликовали инструкцию о том, как самостоятельно настроить новый сервис:
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Адрес портала электронных услуг ПФУ – portal.pfu.gov.ua
Как сообщалось ранее, на портале электронных услуг ПФУ введена услуга онлайн-записи на прием в любое управление ПФУ, в том числе, расположенное в Донецкой или Луганской областях. Также через портал электронных услуг ПФУ пенсионеры могут проверить дату пересечения линии разграничения на Донбассе, получить электронные документы с подтвержденным QR-кодом.
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