Жителей Донетчины призывают быть крайне осторожными во время уборки на кладбищах. Новости

В Донецкой области спасатели призывают граждан быть крайне осторожными во время уборки на кладбищах. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«С приближением Пасхи и поминальных дней люди начинают активно убирать кладбища. Спасатели Донетчины подчеркивают: на кладбищах могут находиться взрывоопасные предметы!», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, так, 6 апреля во время уборки на кладбище в пгт. Верхнеторецкое (Ясиноватский р-н) на неизвестном взрывоопасном предмете подорвались два человека. Мужчина и женщина получили минно-взрывную травму и многочисленные осколочные ранения. Сейчас пострадавшие находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.

«Специалисты Службы спасения обращаются к гражданам! Посещать разрешается только те кладбища, которые были проверены специалистами пиротехнических работ! Если вы все же наткнулись на подозрительный предмет, следует соблюдать определенные правила. Такой предмет нельзя трогать, перемещать, транспортировать. Место обнаружения надо заметить подручными средствами и сообщить о находке в Службу спасения по телефону "101"», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 54-летняя местная жительница получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки на кладбище в с. Верхнеторецкое. По факту травмирования человека полиция открыла уголовное производство.

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