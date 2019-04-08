Толока в Краматорске: Вывезли 46 тонн мусора (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в минувшие выходные дни прошла общегородская толока («субботник»). Коммунальные службы вместе с жителями убирали город. Вывезено 46 тонн листьев, веток, мусора. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, наводили порядок в сквере Шевченко, Лабиринте, сквере Профсоюзов, на бульваре Машиностроителей (от Мира до Автовокзала), Олексы Тихого (район Артемовского путепровода), в старой части города возле ДК им. Быкова.

Сотрудники городского совета, исполкома, коммунальных предприятий, учреждений, учебных заведений присоединились к двухмесячнику по благоустройству города.

Сегодня коммунальщики убирали на Артемовском путепроводе, пл. Привокзальной, ул. Катеринича и Академической.

Также сообщается, что еще одна толока состоится 20 апреля – в День окружающей среды. «Приглашаем всех неравнодушных жителей города присоединиться, и вместе сделать Краматорск цветущим и чистым», – отметили в пресс-службе.

Напомним, в Мариуполе состоялась первая в этом году общегородская толока «Наш город – наш дом». В наведении чистоты и порядка участвовали свыше 11 тысяч человек.

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