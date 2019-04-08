Представитель ОБСЕ заявил, что КПВВ на Луганщине должно быть больше. Новости

На Донбассе нужно открыть дополнительные КПВВ, каждый из них важен. Об этом заявил координатор гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу от СММ ОБСЕ Тони Фриш, сообщает российское издание «Известия».

«Мы обсуждали Станицу Луганскую, Золотое, Попасную и также Счастье. Любое открытие важно», – сказал координатор.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинской власти Луганске, куда приехал Тони Фриш, ему отказали во встрече с тремя украинскими заложниками.