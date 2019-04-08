В «ДНР» заявили о ранении женщины на западной окраине Донецка. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке мирная жительница получила ранение из-за обстрелов сегодня, 8 апреля, в первой половине дня. Об этом пишут местные интернет-ресурсы.

Сообщается, что обстрел был в поселке Старомихайловка в западной части Донецка. «В результате обстрела осколочные ранения конечностей и перелом ноги получила мирная жительница 1940 года рождения», – сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавшая в момент обстрела находилась во дворе собственного дома по улице Артема, 9. Женщина была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что мирная жительница ранена в результате обстрела неподконтрольной украинским властям части поселка Зайцево на окраине Горловки (Донецкая обл.).

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