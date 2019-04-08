Соцвыплаты переселенцам: В Лисичанске приняли решения. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) в марте состоялось заседание городской комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Лисичанского городского совета.
Так, во время заседания комиссии рассмотрено 253 обращения ВПЛ о назначении им различных видов социальных выплат. В частности:
- 153 обращения о назначении адресной денежной помощи на покрытие расходов на проживание;
- 59 обращений о назначении пенсионных выплат;
- 6 – о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- 11 – о предоставлении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
- 11 – о помощи на детей одиноким матерям;
- 13 – других видов социальной помощи.
Как сообщается, по результатам работы комиссии принято решение:
- о назначении социальных выплат 232 ВПЛ;
- об отказе в предоставлении социальных выплат 4 ВПЛ;
- о переносе рассмотрения вопроса предоставления социальных выплат 17 ВПЛ.
Читайте также:
- Пенсии переселенцев: Судебная практика подтверждает незаконность прекращения выплат
- Пенсионный фонд продолжает не выполнять решения судов о выплатах долгов по пенсиям ВПЛ
- Соцвыплаты на неподконтрольном Донбассе: Рева назвал условие
- «Аркан» по запросу: Как сейчас проверяют переселенцев-пенсионеров
- Новости, пенсии, соцвыплаты: Для переселенцев запустили мобильное приложение (Фото)
Комментарии