Соцвыплаты переселенцам: В Лисичанске приняли решения. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) в марте состоялось заседание городской комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Лисичанского городского совета.

Так, во время заседания комиссии рассмотрено 253 обращения ВПЛ о назначении им различных видов социальных выплат. В частности:

153 обращения о назначении адресной денежной помощи на покрытие расходов на проживание;

59 обращений о назначении пенсионных выплат;

6 – о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;

11 – о предоставлении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

11 – о помощи на детей одиноким матерям;

13 – других видов социальной помощи.

Как сообщается, по результатам работы комиссии принято решение:

о назначении социальных выплат 232 ВПЛ;

об отказе в предоставлении социальных выплат 4 ВПЛ;

о переносе рассмотрения вопроса предоставления социальных выплат 17 ВПЛ.

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