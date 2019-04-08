Второй тур выборов: В МВД надеются, что «мертвых душ» будет меньше. Новости

В Украине ко второму туру выборов президента органам государственной власти необходимо провести работу по анализу и очистке Госреестра избирателей от «мертвых душ». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 апреля, в ходе брифинга в Киеве рассказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.
«В этом году Государственный реестр избирателей будет праздновать 10-летие. Нам бы хотелось, чтобы уже до второго тура у нас было значительно меньше тех мертвых душ, которые умерли 15-20 лет назад, но до сих пор на их имя приходят приглашения приехать и проголосовать», – сказал он.
«Нам бы хотелось, чтобы по результатам каждых выборов, в том числе выборов 31 марта, был бы проведен анализ, чтоб не сложили руки и не отложили на потом, а чтобы органы государственной власти и местного самоуправления, на которых лежит ответственность за работу над реестром и списком избирателей, сейчас сделали качественно свою работу», – призвал Варченко.
Советник министра МВД Украины также проинформировал, что в ходе второго тура выборов президента Украины правоохранители сделают акцент на «аномальные участки» – те, на которых итоги голосования за кандидата существенно отличаются от среднестатистической пропорции в границах избирательного округа или области. Больше всего таких участков в Донецкой области.
Напомним, что члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 7 апреля обнародовали официальные результаты первого тура президентских выборов, которые состоялись 31 марта 2019 года.
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