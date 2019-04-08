Боялась оставаться одна: На Донетчине 9-летняя девочка ушла ночевать из пустой квартиры к чужому человеку. Новости

На Донетчине полицейские разыскали 9-летнюю девочку, которая из-за страха оставаться дома одна пошла ночевать к чужому человеку. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в воскресенье, 7 апреля, около 12 часов ночи за помощью в полицию обратилась жительница Кальмиусского района Мариуполя, которая сообщила, что пропала ее 9-летняя дочь. Женщина работала до поздней ночи на работе, а когда вернулась домой то ребенка уже не было.

На поиски ребенка был поднят по тревоге личный состав Кальмиусского отделения полиции и патрульные полицейские.

«Правоохранители отрабатывали все возможные места пребывания школьницы, опрашивали родственников, знакомых и друзей ребенка. Наутро, благодаря информации от случайных свидетелей, оперативники нашли школьницу, когда она выходила из чужого дома», – рассказали в полиции.

Выяснилось, что девочка не хотела оставаться дома одна и ночью отправилась на улицу.

«Блуждая в соседнем дворе она встретила прохожего мужчину и попросилась к нему ночевать, мол у нее дома никого нет и ей грустно оставаться одной. Мужчина пожалел девочку и взял ее переночевать в свой дом. Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было», – сообщили в пресс-службе.

В полиции также призвали родителей, опекунов и попечителей, на чьем иждивении находятся несовершеннолетние, быть более внимательными к детям, чтобы дети оставалась дома и не искали понимания и семейного уюта вне родительского дома.

Что касается матери несовершеннолетней девочки, то в отношении нее будет составлен административный протокол за невыполнение родительских обязанностей по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.