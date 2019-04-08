Пенсия по утрате кормильца: Как одному из супругов получать пенсию другого. Новости

Согласно украинскому законодательству, муж или жена, если они в нетрудоспособном возрасте, могут отказаться от начисленной им пенсии, и, в случае смерти супруга, оформить другой вид помощи – пенсию по утрате кормильца. Об этом рассказала юрист Ирина Подоляка.

По ее словам, такое возможно, если пенсия покойного была выше (он был кормильцем семьи), чем нынешние выплаты вдове или вдовцу.

Также оформить эту пенсию может любой член семьи покойного (муж, жена или родители), если он – пенсионер или инвалид. Для этого нужно доказать, что кормильцем в семье был именно умерший.

Прежде чем отказываться от своей пенсии, нужно взвесить все «за» и «против». Оформление выплат по утере кормильца не означает, что вам начислят пенсию в размере, причитавшемся супругу.

Для оформления выплат нужно заново подать весь пакет документов. А при расчете будет приниматься во внимание размер последней средней зарплаты по стране, поэтому сумма может выйти больше, чем пенсия заявителя.

Но одному претенденту на выплаты достанется не вся начисленная пенсия, а только ее половина. Если неработающих членов семьи двое, им достанется вся сумма, если трое или больше – 150% от суммы.

Для оформления помощи понадобятся два вида документов. Во-первых, документы покойного: его идентификационный номер и трудовая книжка, или любое другое подтверждение трудового стажа.

Во-вторых, документы супруга: паспорт, ИНН, справка о составе семьи, ксерокопии свидетельств, подтверждающих родственные связи покойного и получателя помощи, трудовая книжка.

Также понадобятся: свидетельство о смерти или решение суда о признании человека без вести пропавшим или умершим, справка о месте жительства и регистрации, справка о том, что член или члены семьи находились у умершего на иждивении.

Источник: EtCetera