В Константиновке ребенок упал со второго этажа недостроя. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) несчастный случай произошел на территории Ильиновской громады.

«Мальчик 2010 года рождения без присмотра взрослых играл на строительной площадке. Ребенок взобрался на высоту двухэтажного недостроенного здания и, не удержавшись, сорвался вниз», – сообщили в пресс-службе местного отделения полиции.

При падении мальчик получил закрытый перелом предплечья и черепно-мозговую травму. Пострадавший был госпитализирован в травматологическое отделение больницы Константиновки.

Правоохранители обращают внимание родителей на то, чтобы они не оставляли без присмотра детей.

Источник: новостной портал «ZI»