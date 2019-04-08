За 3 года: На сколько выросла средняя зарплата в Украине (Инфографика). Новости

В Украине за 3 года средняя зарплата по состоянию на декабрь 2018 выросла на 170 долларов. Об этом сегодня, 8 апреля, во время пресс-конференции в Киеве заявил первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, сообщает пресс-служба ведомства на странице в Twitter.
«Средняя зарплата выросла на 170 долларов: с около 210 долларов в декабре 2015 года до 380 долларов в декабре 2018 года», – сообщил он.
По словам министра, сайты по поиску работы указывают на то, что в частном секторе средняя зарплата в апреле 2019 составляет около 430 долларов в эквиваленте. «По курсу НБУ это 11,7 тыс. грн», – добавил Кубив.
Кроме того, как отметил министр, минимальная зарплата также выросла – с 55 долларов эквивалентом на 1 января 2016 года до 150 долларов на 1 января 2019 года.
Что касается реальной зарплаты, то, как сообщил Кубив, с 2015 года до 2019 года она выросла на 45,6% совокупно.
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