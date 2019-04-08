Известен соперник «Шахтера» в полуфинале Кубка Украины. Новости

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоялась в Доме футбола. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Соперником «Шахтера» на этой стадии станет представитель Первой лиги «Днепр-1». Встреча пройдет на поле днепрян 17 апреля. По регламенту противостояние состоит из одного матча.

Отметим, что «Шахтер» в 23-й раз вышел в полуфинал Кубка Украины. На этом пути «горняки» обыграли «Олимпик» (3:2) и «Динамо» (1:1, 4:3 по пен.). «Днепр-1» второй сезон подряд становится полуфиналистом КУ, выбив из турнира запорожский «Металлург» (2:0), «Волынь» (2:1), «Калуш» (3:0) и «Ворсклу» (2:0).

Напомним, что вчера, 7 апреля, в Харькове на на ОСК «Металлист» «Шахтер» и «Динамо» провели матч за право сыграть в полуфинале Кубка Украины. Обладатель путевки в полуфинал Кубка Украины определялся в серии послематчевых пенальти, где точнее были игроки «Шахтера», обыграв «Динамо» со счетом 4:3.