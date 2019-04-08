Гранатометы, мины, взрывчатка: На Луганщине обнаружили схрон с оружиеми и боеприпасами (Фото). Новости

В Луганской области, вблизи поселка Беловодск, сотрудники Службы безопасности Украины из состава операции Объединенных сил совместно с полицией и пиротехнической службой ГСЧС обнаружили схрон с крупным арсеналом военных средств поражения. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, из тайника, который находился в лесополосе вблизи поселка Беловодск, правоохранители изъяли 3 подствольных гранатомета «ГП-25», «РПГ-22», противотанковую мину «ТМ-62М», 8 противопехотных мин «ОЗМ-72» и «МОН-50», 8 осколочных боеприпасов для гранатометов «ВОГ-25», 18 тротиловых шашек общим весом почти 700 г, автомат АКС-74, «РПГ-26», 17 осколочных противопехотных гранат «Ф-1», «РГД-5», «РГН 2», 250 г рассыпчатого ​​взрывчатого вещества и 14 запалов к гранатам.

По предварительной информации, тайник был обустроен участниками агентурной сети незаконных вооруженных формирований (НВФ), разоблаченной правоохранителями в 2015 году.

«Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 9 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления источников происхождения схрона и лиц, причастных к его обустройству», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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