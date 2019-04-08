Наглоталась таблеток и хотела прыгнуть с крыши: В Мариуполе патрульные спасли подростка (Видео). Новости

Сегодня, 8 апреля, в Мариуполе (Донецкая обл.) патрульные полицейские спасли 16-летнюю девушку, которая наглоталась таблеток и хотела прыгнуть с крыши многоэтажки. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Донецкой области.

Так, девушку, которая бегала по крыше многоэтажки, заметил очевидец. Он и вызвал полицию. «Патруль прибыл на место за считанные минуты и сразу поднялся на крышу. Девушка стояла на самом краю. Действовать нужно было быстро, ведь малейшее промедление могло бы привести к трагедии. Патрульный немедленно бросился спасать девушку. Такая решимость полицейского помогла предотвратить возможное несчастье, и уже через мгновение потерпевшая была в надежных руках инспектора», – говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, позже девушка объяснила, что хотела покончить с собой, поскольку не находит взаимопонимания со сверстниками и родителями. Она призналась, что накануне еще и наглоталась таблеток. Через несколько минут пострадавшую передали медикам и отцу.

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