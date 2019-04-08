Смена места голосования: Как максимально ускорить процедуру. Новости

Чрезмерная нагрузка на отделы ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) приводит к определенным особенностям подачи заявления о временном изменении места голосования для участия во втором туре выборов президента Украины в такой короткий срок. Если для первого тура изменить место голосования можно было в течение почти трех месяцев, то для повторного голосования гражданам, в том числе переселенцам, официально есть лишь неполных 9 дней. О том, как меньше волноваться и ускорить процесс, сегодня, 8 апреля, рассказали в пресс-службе Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

«Если бы все избиратели, которые планируют изменить место голосования, использовали бы такой простой алгоритм действий, то и очередей бы практически не было», – говорится в сообщении.

Так, общественники предлагают следующий ряд действий:

Возьмите с собой копию паспорта и, если ваш избирательный адрес не находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, – копию документа, подтверждающего необходимость изменения места голосования. Заполните заявление о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса заранее. Скачать форму заявления можно на сайте ГРИ. Распечатайте и возьмите заявление с собой. Образец заполнения заявления можно посмотреть здесь. Не беспокойтесь, если не получите сразу удостоверение об изменении места голосования. «Мы знаем, что некоторые отделы ведения ГРИ просят приходить за удостоверениями после 10 или после 15 апреля. Вероятно, это делается для ускорения процесса приема заявлений», – отмечают общественники.

И добавляют, что волноваться не нужно, ведь:

новый избирательный участок можно будет увидеть в онлайн-кабинете избирателя на сайте ГРИ;

для получения бюллетеня нужно только два условия: вы должны быть включены в список избирателей и у вас с собой должен быть документ, подтверждающий гражданство Украины (паспорт в форме книжечки или ID-карты, или военный билет (исключительно для военнослужащих срочной службы) или временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, которые недавно приобрели гражданство).

Важно: просьба членов участковой избирательной комиссии предъявить удостоверение о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса является незаконным. «Противоправный отказ в выдаче вам избирательного бюллетеня, в свою очередь, влечет уголовную ответственность. Ссылайтесь на ч. 2 ст. 2 Закона Украины "О выборах президента Украины" в случае, если у вас потребуют удостоверение», – рекомендуют общественники.

Избиратели, которые изменили место голосования, находятся в конце списка избирателей. То есть ищите себя не по адресу проживания. Больше об этом читайте здесь.

Как отмечают общественники, отделы ведения ГРИ сейчас работают и по выходным дням. Но графики у всех разные. Поэтому уточните в самом реестре, какие часы работы – по телефону или на сайте ГРИ.

Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля.

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