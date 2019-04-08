Признал вину: Жителя Луганщины приговорили к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы за убийство. Новости

В Старобельском районе (Луганская обл.) суд приговорил местного жителя к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы за умышленное убийство знакомого. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Марковским отделом Старобельской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, в октябре 2018 года в одном из домов в поселке Марковка злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес 47-летнему знакомому многочисленные ножевые ранения. Из-за полученных травм мужчина скончался.

Свою вину обвиняемый полностью признал.

Старобельским районным судом Луганской области признал доказательства совершения уголовного преступления по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) достаточными для вынесения обвинительного приговора, и приговорил мужчину к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.