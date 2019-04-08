На Донетчине с начала года из-за разрыва боеприпасов погибли трое мужчин. Новости

С начала этого года на Донетчине по неосторожности подорвались 8 человек, трое из них погибли. Правоохранители призывают жителей соблюдать правила безопасности и напоминают, что следует делать в случае обнаружения взрывоопасного предмета. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации полиции, из-за взрывов боеприпасами в Донецкой области погибли трое мужчин. Осколочные ранения получили 5 человек, из них – одна женщина. Причиной взрывов в большинстве случаев стала неосторожность самих граждан.

«Так, житель Никольского района нашел гранату, принес домой и вместе с другом решил ее испытать. Следствие – травматическая ампутация кисти», – говорится в сообщении.

При аналогичных обстоятельствах в Мариуполе погибли двое молодых мужчин.

Как отмечают правоохранители, опасность представляют снаряды, мины, гранаты, самодельные взрывные устройства. Даже патроны или порох по неосторожности могут привести к гибели или увечьям.

В полиции напоминают, если вы увидели взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его и не подходите близко. При этом необходимо:

отойти на безопасное расстояние (230-250 м);

сообщить в полицию или спасателям по коротким номерам 102, 101;

предупредить прохожих об опасности;

дождаться прибытия специалистов, чтобы указать место находки.

Также, запрещено:

приближаться к предмету;

передвигать его, брать в руки или разбирать;

пользоваться рядом с предметом мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);

разжигать рядом костер или бросать в него предмет;

пользоваться зажигалками, другими источниками открытого огня.

«Помните! Взрывное устройство может выглядеть как игрушка, ручка или любой другой обычный предмет. Поэтому не следует касаться оставленных на улице вещей», – подчеркнули в полиции.

Как сообщалось ранее, 54-летняя местная жительница получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки на кладбище в с. Верхнеторецкое. По факту травмирования человека полиция открыла уголовное производство.

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