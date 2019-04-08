На Донетчине зарегистрировали 34 случая кори. Новости

В Донецкой области за минувшую неделю было зарегистрировано 34 случая заболевания корью. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Департамента охраны здоровья Донецкой областной государственной администрации.

«Продолжается регистрация кори в Донецкой области. За 14 неделю зарегистрировано 34 случая кори», – говорится в сообщении.

Отмечается, что медики зафиксировали по 1 случаю в Константиновке, Мирнограде (до переименования – Димитров), Славянском и Покровском районах, по 2 случая в Волновахе и Бахмуте (до переименования – Артемовск), 7 случаев в Волновахском районе, 19 случаев в Мариуполе.

«С целью стабилизации эпидемической ситуации составлены планы мероприятий по локализации и ликвидации очагов», – добавили в пресс-службе Департамента здравоохранения.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе за два месяца текущего года заболел корью 351 человек. Почти половина из них – дети. За прошлый год было зарегистрировано 346 случаев заболеваемостью корью.

Читайте также: