Украина за 3 года увеличила финансирование ОПК в более чем 100 раз, – Кубив. Новости

В Украине за 3 года увеличили финансирование оборонно-промышленного комплекса (ОПУ) в более чем 100 раз. Об этом сегодня, 8 апреля, во время пресс-конференции в Киеве заявил первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, сообщает пресс-служба ведомства.

«С 2014 года армия и силовые структуры получили около 26 тыс. единиц вооружения, оружия и военной техники и 7 тысяч из них – абсолютно новые и модернизированные образцы. Благодаря работе Минэкономразвития мы увеличили финансирование ОПК в более чем 100 раз – с 30 млн грн в 2016 году до 3,2 млрд грн в 2018 году. Благодаря этим средствам предприятия ОПК ввели более 200 разработок новейшего вооружения и военной техники», – сообщил министр.

Он отметил, что запуск нового производства в среднем длится от 2 до 4 лет, однако, уже можно говорить о конкретных результатах. «Мы завершили создание серийного производства по проекту "Ольха" и комплексов "Нептун", создали производственные мощности для серийного изготовления патронов для стрелкового оружия, что позволит обеспечить патронами соответствующего калибра весь силовой блок Украины. Мы также приступили к созданию производства корпусов для боеприпасов калибров от 100 до 155 миллиметров по уникальным технологиям, которые сейчас есть только в США, Турции, Китае, Южной Корее и, отныне, в Украине», – подчеркнул Кубив.

Кроме того, по словам министра, Минэкономразвития также создает условия для развития предприятий бронетанковой отрасли. «Мы расширили изготовление дизельных двигателей для бронетехники, в том числе танков "Оплот", а также бронетранспортеров БТР-4 и БТР-3. Все это повышает обороноспособность украинской армии и коренным образом модернизирует техническое оснащение наших военных, что особенно важно в период вооруженной агрессии России на востоке Украины», – резюмировал Степан Кубив.

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