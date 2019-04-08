В прифронтовом Зайцево открыли отделение «Ощадбанка». Новости

В прифронтовом Зайцево (Донецкая обл.) сегодня, 8 апреля, открыли новое отделение «Ощадбанка». Ранее, ближайшее отделение располагалось в Бахмуте (до переименования – Артемовск. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДонОВГА).

По словам главы ДонОВГА Александра Куця, отделение сможет обслуживать 200 человек в день 6 дней в неделю. Теперь, жители неподконтрольных украинским властям территорий (НКТ) и местные жители смогут получить здесь социальные выплаты, пенсии, открыть счета, воспользоваться банкоматами и терминалами. Ранее воспользоваться банковскими услугами они могли только в Бахмуте, преодолевая для этого расстояние в более чем 20 км.

Как отмечается, в прифронтовой зоне в Донецкой области сейчас работает 4 отделения «Ощадбанка» – в Авдеевке, Светлодарске, Марьинке и Зайцево, а также мобильные банковские подразделения, созданные на базе КрАЗов.

Также, в новом отделении вместе с председателем правления «Ощадбанка» Андреем Пышным был подписан совместный меморандум о сотрудничестве по поддержке малого бизнеса.

Уточняется, что с начала военных действий на Донетчине «Ощадбанк» вынужден был приостановить работу 276 своих отделений.