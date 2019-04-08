Пересечение линии разграничения с детьми: Правозащитники напоминают о важном нюансе. Новости

Пересечение линии разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) с детьми без разрешения одного из родителей – невозможно. Об этом сегодня, 8 апреля, напоминают в Благотворительном фонде «Право на защиту» («Право на захист»).

Так, если вы планируете пересекать КПВВ с детьми, правозащитники рекомендуют проверить наличие:

нотариально заверенного согласия второго родителя на вывоз ребенка или решение суда (для тех, кто пересекает линию разграничения без сопровождения одного из родителей);

нотариально заверенного согласия обоих родителей на вывоз ребенка (для тех, кто уполномочен пересекать линию разграничения с ребенком);

справки органов РАГС (если ребенка сопровождают одинокие мать или отец).

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Напомним, с 28 марта электронные разрешения (пропуска в зону АТО / ООС) для перемещения через линию разграничения становятся бессрочными.

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