Оползень и повреждение кабеля: В Донецкой области частично пропал интернет. Новости

Сегодня, 8 апреля, вследствие вероятного оползня из-за перемещения тяжелой техники по автодороги, был поврежден волоконно-оптический кабель, в результате чего фиксировалось отсутствие предоставления интернет-услуг для абонентов некоторых населенных пунктов Донецкой, Днепропетровской областей. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации на своей странице в Facebook.

«Аварийно-ремонтная бригада уже прибыла на место повреждения и работает над восстановлением связи. По состоянию на 15:00 специалисты проводят подготовительные работы. Связь будет восстановлена в течение нескольких часов», – говорится в сообщении.

По состоянию на 16.20, по информации пресс-службы ОАО «Укртелеком», повреждения исправлены, связь для абонентов некоторых населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей восстановлена.

В Донецкой облгосадминистрации сообщили, что благодаря быстрому устранению повреждения волоконно-оптического кабеля, возобновлена ​​работа государственных реестров избирателей по вопросам временного изменения места голосования.

Ранее сообщалось, что председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук отметила, что с 7 по 15 апреля включительно украинцы имеют право подавать заявления о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса.