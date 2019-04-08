В Авдеевке задержали экс-участника НВФ. Новости

В Авдеевке (Донецкая обл.) правоохранители задержали 20-летнего жителя Ясиноватского района, который принял предложение «командиров ДНР» и, вместо отбывания наказания в исправительном учреждении, несколько месяцев служил в рядах незаконных вооруженных формирований (НВФ). Полицейские задержали злоумышленника, когда тот вернулся на подконтрольную Украине территорию. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как выяснили правоохранители, в 2015 году житель села Новобахмутовка совершил правонарушение, за которое в 2016 году он был осужден и отправлен в исправительное учреждение неподконтрольной Горловки. Там «командиры» батальона «Восток» предложили мужчине заменить тюремное заключение на службу в НВФ, за которую ему будут еще и платить немалые деньги.

Согласившись на такое предложение, новобранец получил позывной «Малой», военную форму, оружие и отправился «служить» на блокпост, расположенный вблизи Ясиноватой.

Как рассказал бывший наемник, во время двухмесячной «службы» денег совсем не платили и это подтолкнуло его к совершению очередной кражи, за что его вернули в исправительное учреждение. В 2018 году мужчина вернулся домой, где вел скрытный образ жизни.

Уточняется, что в отношении экс-участника НВФ открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» УК Украины.