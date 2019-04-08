На Донбассе увеличилось количество пересечений линии разграничения, – МинВОТ (Инфографика). Новости

В течение марта линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 141 тыс. 800 человек. Из них через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области 850 тыс. 400 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 291 тыс. 400 человек. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Как отмечают в ведомстве, по сравнению с февралем количество пересечений гражданского населения в Донецкой и Луганской областях увеличилось в целом на 19,40%, а также увеличилось количество пересечений транспортными средствами на 22,26%. В частности, за этот период:

КПВВ «Станица Луганская» пересекли 291 тыс. 400 человек;

КПВВ «Марьинка» пересекли 249 тыс. 500 человек и 42 тыс. транспортных средств;

КПВВ «Майорское» пересекли 268 тыс. 300 человек и 32 тыс. 500 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» пересекли 210 тыс. 100 человек и 37 тыс. 500 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» пересекли 122 тыс. 500 человек и 28 тыс. 600 транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области на временно неподконтрольные украинской власти территории международными организациями были доставлены гуманитарные грузы:

продукты питания – 575 тонн;

строительные материалы – 111 тонны;

медикаменты и медицинское оборудование – 19 тонн.

Также в ведомстве уточнили, что граждане Украины, живущие на неподконтрольных украинским властям территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей, для покупки необходимых товаров, получения услуг и т.д.

Напомним, с 28 марта электронные разрешения (пропуска в зону АТО / ООС) для перемещения через линию разграничения становятся бессрочными.

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