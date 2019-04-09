Лишили помощи и обвинили в мошенничестве: Переселенке пришлось доказывать статус ВПЛ в суде. Новости

Переселенцев Лилию Сальникову и ее сына Андрея социальные службы лишили статуса внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и при этом обвинили в мошенничестве за получение помощи от государства. Женщина смогли отстоять статус ВПЛ в суде при помощи правозащитников. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской правозащитной группы (ХПГ).

«В июле 2017 орган социальной защиты населения без принятия решения об отмене статуса ВПЛ лишил Лилию и ее сына Андрея выплат адресной социальной помощи. Более того, орган социальной защиты населения обратился в правоохранительные органы о возбуждении уголовного производства по факту, как ему казалось, мошенничества со стороны Лилии при получении денежной помощи. "Совместными усилиями" органов социальной защиты, полиции и прокуратуры было возбуждено соответствующее уголовное производство», – говорится в сообщении.

При правовой помощи специалистов ХПГ Лилия обратилась в административный суд, чтобы признать для себя и сына статус ВПЛ и право на получение адресной социальной помощи.

На днях Апелляционный административный суд отклонил апелляцию органа социальной защиты населения на решение административного суда первой инстанции, чем подтвердил статус ВПЛ для Лилии Сальниковой и ее малолетнего сына Андрея. Кроме того, в соответствии с решениями административных судов первой и второй инстанций орган социальной защиты населения обязан выплачивать Лилии и Андрею адресную социальную помощь для покрытия расходов на проживание, поскольку они являются ВПЛ.

На фото: Лилия Сальникова и его сын Андрей с постановлением суда апелляционной инстанции в помещении Второго апелляционного административного суда 8 апреля 2019 года

«Исковые требования Лилии были удовлетворены, что подтверждают соответствующие решения суда. Таким образом, по глубокому убеждению специалистов ХПГ, любые обвинения Лилии в незаконном получении денежной помощи и совершении мошенничества были и являются необоснованными и, проще говоря, бессмысленными», – отмечают правозащитники.

Решение суда о признании переселенцами Лилии и Андрея Сальникова вступило в силу и подлежит исполнению.

«Харьковская правозащитная группа обращается к внутренне перемещенным лицам, которых государство безосновательно ограничивает или лишает прав и свобод, необоснованно обвиняет в совершении преступлений, которых такие лица не совершали и т.д. и просит их не сдаваться, а защищать свои права и свободы всеми разрешенными способами. Только таким образом мы сможем укрепить гражданское общество и правовое государство!», – подытожили правозащитники.

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