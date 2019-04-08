Медики Мариуполя провели уникальную операцию беременной (Видео). Новости

В Мариуполе провели уникальную для Донецкой области операцию. Женщине на восьмом месяце беременности удалили кисту селезенки и откачали оттуда жидкость. Хирурги работали в паре с акушерами – потому что был велик риск.

Женщину оперировали в перинатальном центре Мариуполя. Она до сих пор под наблюдением медиков. И от внимания журналистов немного переживает, поэтому беременную просят не беспокоить.

В той же палате находится пациентка Ирина Кадашкевич. С соседкой – уже познакомились. «Она находится в нашей палате. Все прошло удачно с ее слов. Все довольны, действительно работа произведена колоссальная», – сказала она.

Как уверяют врачи, сейчас беременная чувствует себя лучше. «КТГ ей проводили, ребенок чувствует себя удовлетворительно, женщина тоже. Осложнений никаких на данный момент нет. Надеемся, что беременность будет прогрессировать», – сообщила заведующая отделением патологии беременных Людмила Русановская.

Операция длилась примерно 15 минут. Кисту дренировали. Хирурги работали под контролем УЗИ. «Мы должны пройти через брюшную полость, минуя петли кишечника, желудок, брыжейку, сосуды. Поэтому выстраивается так называемое ультразвуковое окно. Производим манипуляцию прохождения, собственно говоря, инструмента через кожу, подкожную клетчатку, брюшную полость. Мы все это отслеживаем на экране УЗИ-аппарата», – рассказал главный городской хирург Михаил Сорокин.

За процессом следили акушеры-гинекологи. Потому что в любую секунду могла понадобиться их помощь. «Которые бы требовали экстренного лапаротомии, то есть входа в брюшную полость. И удаление селезенки. Бригада акушеров-гинекологов была бы готова к тем возможным осложнениям со стороны плода или матки, которые потребовали экстренного родоразрешения путем кесарево-сечения и оказание помощи недоношенному новорожденному», – объяснил главный врач перинатального центра Константин Комлев.

По словам медиков, с хирургическим вмешательством не затягивали, потому что киста быстро увеличивалась в размерах. Дальнейшее лечение планируют уже после родов.

Источник: ТК «Донбасс»