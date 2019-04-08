В одном из сел Волновахского района зафиксированы случаи АЧС. Новости

В селе Петровское (Волновахский район, Донецкой обл.) на территории частного домохозяйства обнаружена гибель двух свиней в возрасте 2 года и 6 месяцев. В материале от павших животных было обнаружен вирус АЧС. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Военно-гражданской администрации Красногоровки на своей странице в Facebook.

«Военно-гражданская администрация Красногоровки в свою очередь информирует население, что в случае заболевания свинопоголовья и его гибели на территории города необходимо немедленно сообщать информировать военно-гражданскую администрацию или врачей государственной ветеринарной службы, которые обслуживают территорию города и Марьинского районного управления ГУ ГПСС в Донецкой области», – говорится в сообщении.