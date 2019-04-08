Размеры впечатляют: Как идет строительство ветропарка на Донетчине (Фото). Новости

Размеры строительства первой ветроэнергетической установки на окраине краматорского поселка Ясногорка (Донецкая обл.) впечатляют. Об этом сегодня, 8 апреля, написал на своей странице в Facebook фотограф из Славянска Сергей Ковалев, который побывал в районе строящейся башни.

«Многие уже в курсе, что в п. Ясногорка начато строительство Краматорского ветропарка. Вот говорят же, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Помчал меня мой ровер подальше от городской суеты по ветру. Поехал смотреть, как вскоре энергия ветра будет крутить ВЭУ, по современной технологии, зажигая в наших домах "лампочки Ильича". Ориентиром была та самая строящаяся башня, и найти ее было несложно. Особо близко подобраться не удалось, но размеры впечатляют даже издалека», – поделился впечатлениями Ковалев.

Он опубликовал фото с поездки:

Ранее сообщалось, что на Донетчине приступили к строительству первой очереди Краматорского ветропарка.

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