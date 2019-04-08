Военные рассказали, на что нацелен проект «Стена» на границе с РФ. Новости

Проекту «Стена», известному также как «Европейский вал» уже четыре года. Конечная дата завершения проекта по обустройству украино-российской границы установлена на 2021 год. О том, как происходят работы, сообщает «УНН».

По завершению зимы, с 1 марта 2019 года возобновила работы по инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы.

Сейчас на территории отдела пограничной службы «Золочев» (Харьковская область), на границе с Российской Федерацией, рабочие прокладывают рокадные дороги на сложных участках. Забор здесь установили почти всюду, ров завершен. А вот техническое обустройство границы здесь только начинают устанавливать.

Пограничники не называют точных цифр, ведь проект засекречен, однако говорят: если будет достаточно финансирования, на территории Харьковской области, проект могут закончить до конца этого года.

Кроме этого, военнослужащие уверяют: этот проект направлен на то, чтобы остановить контрабандистов и не допустить незаконное пересечение границы Украины, а не на защиту государства в случае открытого наступления со стороны России. Однако, по словам пограничников, танки это устройство поможет задержать на достаточное время, чтобы на границу успело подъехать больше бойцов – именно для этого и нужен ров.



На всех отделах пограничной службы Харьковской области вдоль границы с РФ будут установлены системы видеонаблюдения и рокадные дороги.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Луганской и Харьковской областях начались активные комплексные работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы.

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