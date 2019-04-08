Суд продлил арест трем подозреваемым в убийстве «Сармата». Новости

Печерский районный суд Киева продлил на 2 месяца срок ареста трем фигурантам убийства известного общественного деятеля, ветерана антитеррористической операции (АТО) на Донбассе Виталия Олешко («Сармата») – Александру Обухову, Максиму Владимиренкову и Евгению Бродскому, передает «Громадське».

Уточняется, что сторона обвинения просила продлить содержание под стражей подозреваемых, подчеркивая риск их побега, давления на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств.

Адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства и просили применить к подозреваемым альтернативную меру пресечения. Защитники отмечали, что подозрение необоснованно и на их подзащитных оказывают давление.

Сами подозреваемые поддержали своих защитников.

По данным следствия, Александр Обухов и Максим Владимиренков – подозреваемые исполнители убийства «Сармата». Они подозреваются в том, что приезжали в Бердянск на автомобиле Обухова и вместе с двумя другими подозреваемыми следили за «Сарматом».

Евгений Бродский, по данным следствия, является подозреваемым организатором убийства, который финансировал преступление. В частности, в разговорах других фигурантов преступления речь идет о $1 000. Сам Бродский свою вину отрицает.

Напомним, Виталий Олешко был убит в Бердянске 31 июля двумя выстрелами из обреза. Правоохранители задержали одного из возможных заказчиков убийства Виталия Олешко («Сармат»). Исполнителем был назван бывший снайпер добровольческого батальона «Торнадо».

4 апреля Печерский суд Киева продлил срок досудебного следствия по делу убийства Олешко еще на один месяц, до 30 июня включительно.

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